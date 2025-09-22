Estudiantes de Guanajuato destacan en olimpiada nacional de matemáticas

Guanajuato, Guanajuato.– Estudiantes guanajuatenses obtuvieron resultados sobresalientes en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB) 2025, al conquistar una medalla de oro, tres de plata, dos de bronce, una mención honorífica y el tercer lugar nacional por equipos.

El máximo galardón de oro fue para José Antonio Vega Sánchez, de la Secundaria Técnica 25 de San Luis de la Paz. Las preseas de plata correspondieron a Ian Mateo Echeveste Ferrer, del Instituto LUX de León; Joaquín Rafael Servín Sandoval, de la Primaria Cuitláhuac de Irapuato; y Hugo Alejandro Morales Dorado, de la Escuela de Talentos de León.

Las medallas de bronce fueron obtenidas por Ander Alonso Albores Ramírez, del Colegio Nuevo Continente en Celaya, y Demian González García, de la Escuela María Montessori en León. Por su parte, Erick Adán Cortez Peña, de la Secundaria Técnica 9 de Pénjamo, recibió mención honorífica.

En la modalidad grupal, el equipo conformado por Ángelo Maximiliano Espitia Díaz, de la Primaria José María Morelos y Pavón de León; Joaquín Rafael Servín Sandoval, de la Primaria Cuitláhuac de Irapuato; e Ian Mateo Echeveste Ferrer, del Instituto LUX de León, alcanzó el tercer lugar nacional.

En total, de los nueve representantes de Guanajuato, cuatro fueron preseleccionados para la etapa internacional, que se llevará a cabo en julio de 2026 en Mongolia, lo que refleja la calidad académica y el talento que distingue a las y los estudiantes del estado.

El Noveno Concurso Nacional OMMEB 2025 se llevó a cabo del 18 al 21 de septiembre en Oaxtepec, Morelos, con la participación de 279 estudiantes de 31 estados del país. La delegación de Guanajuato estuvo conformada por Ángelo Maximiliano Espitia Díaz, Joaquín Rafael Servín Sandoval e Ian Mateo Echeveste Ferrer, de quinto grado de primaria; Ander Alonso Albores Ramírez, Demian González García y Hugo Alejandro Morales Dorado, de primero de secundaria; así como José Antonio Vega Sánchez, Erick Adán Cortez Peña y Sofía Martínez Sánchez, de segundo de secundaria.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), en coordinación con el Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT), ha respaldado de manera decidida la participación de la delegación, garantizando acompañamiento académico, logístico y formativo. Además de la preparación, el apoyo ha incluido la organización del proceso selectivo, la difusión de resultados, la premiación y el impulso para que cada estudiante viva la experiencia de representar a Guanajuato en un escenario nacional.

La Olimpiada busca transformar la percepción de las y los estudiantes hacia las matemáticas, mostrándoles una forma de pensar que estimula la creatividad, el ingenio y la capacidad de resolución de problemas. En este esfuerzo destaca el compromiso de entrenadores del CIMAT, muchos de ellos exolímpicos de matemáticas, quienes ahora transmiten su experiencia a las nuevas generaciones de talentos guanajuatenses.