Guanajuato fortalece protección de niñas, niños y adolescentes

Guanajuato, Gto.- La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó el trabajo del estado para garantizar mejores condiciones de vida a niñas, niños y adolescentes a través de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), en coordinación con la sociedad y organizaciones civiles.

Durante la 15ª Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de NNA, realizada en Guanajuato, se llevaron a cabo 17 conferencias y tres reuniones plenarias, con la participación de 1,194 personas de todo el país, incluidos representantes de los DIF estatales, Poder Judicial y Legislativo. La conferencia abordó temas relacionados con la protección integral, adopción, atención legal y fortalecimiento de los Centros de Asistencia Social.

La Procuradora María Teresa Palomino Ramos resaltó que PEPNNA se encarga de garantizar entornos seguros y familiares, representación jurídica gratuita con perspectiva de infancia, y procesos de adopción. Además, 28 Centros de Asistencia Social en Guanajuato cuentan con autorización estatal y registro nacional, incluyendo Casas Loyola, que atiende a menores en sus necesidades básicas las 24 horas.

El gobierno estatal, junto con Organizaciones de la Sociedad Civil, también impulsa el programa “Tocando Corazones”, mediante el cual se aprobaron 212 proyectos con inversión superior a 779 millones de pesos para beneficiar a la infancia y adolescencia en el estado.

Durante la emisión del programa “Conectando con la Gente”, la Gobernadora también expresó su condena por el envenenamiento de perros y gatos en San José Iturbide y aseguró que se trabajará para identificar y sancionar a los responsables.

PEPNNA y el gobierno estatal invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato infantil a través del correo denuniaspepnna@guanajuato.gob.mx

o por WhatsApp al 473 1516903.