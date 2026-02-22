Aparece caso de sarampión en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- El Secretario de salud en Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, informó que uno de los 6 casos de sarampión detectados hasta el momento es de Cuerámaro. El resto de los pacientes son de León; en plazas comerciales de Irapuato han estado llegando decenas de personas para vacunarse.

El funcionario estatal, dijo que siguen en observación varias personas que han estado apareciendo con situaciones relacionadas a sarampión.

La edad de los pacientes ha sido entre los 25 y 38 años de edad, aunado a 2 bebés, uno de 8 meses que por el tiempo de nacimiento, aún no podía tener el refuerzo de la vacuna; del caso de Cuerámaro no dió mayores detalles.

Abarrotan plazas

En Irapuato, fueron instalados centros de vacunación contra el sarampión, entre ellos en Plaza Fiesta, donde la fila era de varias decenas de personas que estaban buscando vacunarse.

En el caso de las personas adultas no era necesario contar con la cartilla de vacunación, mientras que en menores si se estaba pidiendo el documento en el que se pudiera conocer cuáles han sido las vacunas que les hacían falta.