Reclaman dolorenses festejo “muy pobre” del centenario de José Alfredo

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Para comprar al menos un “cachito” del sorteo de la Lotería Nacional dedicado a celebrar el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez la fila de personas interesadas fue de más de 400 metros. El festejo, empero, se vio empañado por reclamos de dolorenses que reclaman un mayor reconocimiento para su paisano.

Nadie se quería quedar sin un recuerdo. Tras el homenaje que se rindiera en Madrid, España, al compositor, se esperaba un festejo en grande en su tierra natal. El sorteo tuvo su valor, pero no fue suficiente para quienes habitan en este pueblo mágico.

Este viernes, la Lotería Nacional realizó su primer sorteo en territorio de 2026, para celebrar el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez. La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, en conjunto con la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo; y el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, encabezaron este sorteo ante cientos de guanajuatenses que se reunieron en la plaza principal.

Los boletos del Sorteo Superior No. 2870 tenían la alusión al centenario del natalicio de un compositor que escribió “versos que son patrimonio emocional de México y del mundo; al mismo tiempo, son la esencia viva de Guanajuato hecha música”, dijo la mandataria.

En el acto estuvieron también presentes el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona; la presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, Angélica Casillas Martínez; la secretaria de Turismo del Estado, María Guadalupe Robles León; y la presidenta del Consejo del Sistema DIF de ese municipio, Michele Reyes Lucio, así como integrantes del gabinete estatal y presidentes municipales.

Antes del sorteo, hubo participaciones musicales a cargo de los ganadores de “México Canta” y de María Elena, hija de Lola Beltrán, quienes rindieron homenaje entonando piezas de José Alfredo Jiménez.

Sin embargo, habitantes de Dolores Hidalgo observaron que no estuvo ahí la secretaria de Cultura, Lizeth Galván Cortés, a quien le reprochan no haber realizado actividad alguna desde su ámbito para honrar al poeta musical de México.

También reprocharon que no estuviera presente Paloma Jiménez, la hija del compositor, quien estuvo en Madrid, pero no regresó a Dolores Hidalgo.

Otra crítica fue para el presidente municipal, que por andar en España no hizo actividades de homenaje al compositor en la fecha de su natalicio, el 19 de enero.

Y, por último, debido a que una de las familias que heredaron los derechos de autor de José Alfredo, no ha sido posible poner el nombre del cantautor al Aeropuerto Internacional de Guanajuato.

El Sorteo Superior No. 2870 contó con un total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 16208, la primera serie fue colocada para su venta en Hermosillo, Sonora, la segunda serie se dispuso para su venta en Acapulco, Guerrero. El segundo premio de un millón 440 mil pesos, correspondió al billete No. 52494, la primera serie se dispuso para su venta en Saltillo, Coahuila, la segunda serie fue colocada para su venta en Saltillo, Coahuila.

Las y los dolorenses tuvieron reintegros y premios secundarios, pero el verdadero premio mayor para ellos hubiera sido un más digno homenaje a su principal orgullo: José Alfredo Jiménez.