Estrenan resbaladilla gigante en la Villa Navideña de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Villa Navideña, Fiestas de Paz, abrió sus puertas con atracciones completamente renovadas y espacios que transforman el Centro Histórico en un escenario lleno de magia, luz y color, para disfrute de miles de familias irapuatenses y visitantes. Permanecerá abierta hasta el 6 de enero del 2026.

El Gobierno Municipal, a través del DIF Irapuato y del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), invita a vivir una experiencia única con nuevas atracciones como la resbaladilla gigante de seis metros de altura y el tradicional trenecito, que este año recorrerá un túnel sorpresa diseñado para envolver al público en un ambiente totalmente inmersivo.

A estos atractivos se suman el Carrusel, la Rueda de la Fortuna, la Oruga y diversas sorpresas más, a las que se podrá acceder mediante la donación de un juguete que no use pilas ni sea bélico. Con ello, se impulsa la meta de reunir 65 mil juguetes, que llevarán alegría a niñas y niños de las comunidades más alejadas del municipio.

La Villa Navideña es una celebración que reúne, inspira y fortalece el espíritu familiar que distingue a Irapuato.