Estrenan resbaladilla gigante en la Villa Navideña de Irapuato

La atracción de seis metros es parte de las novedades que llenan de magia el Centro Histórico hasta el 6 de enero de 2026

Redacción Notus16 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La Villa Navideña, Fiestas de Paz, abrió sus puertas con atracciones completamente renovadas y espacios que transforman el Centro Histórico en un escenario lleno de magia, luz y color, para disfrute de miles de familias irapuatenses y visitantes. Permanecerá abierta hasta el 6 de enero del 2026.

El Gobierno Municipal, a través del DIF Irapuato y del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), invita a vivir una experiencia única con nuevas atracciones como la resbaladilla gigante de seis metros de altura y el tradicional trenecito, que este año recorrerá un túnel sorpresa diseñado para envolver al público en un ambiente totalmente inmersivo.

A estos atractivos se suman el Carrusel, la Rueda de la Fortuna, la Oruga y diversas sorpresas más, a las que se podrá acceder mediante la donación de un juguete que no use pilas ni sea bélico. Con ello, se impulsa la meta de reunir 65 mil juguetes, que llevarán alegría a niñas y niños de las comunidades más alejadas del municipio.

La Villa Navideña es una celebración que reúne, inspira y fortalece el espíritu familiar que distingue a Irapuato.

Redacción Notus16 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información