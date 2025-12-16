De Silao para el mundo: CONALEP gana 2.º lugar en China por torneo de robótica

Shanghái, China.- El talento, la disciplina y la innovación de las y los estudiantes de CONALEP Guanajuato volvieron a destacar a nivel internacional, luego de que el equipo ROBOCON del Plantel CONALEP Silao obtuviera el 2.º lugar mundial, al alcanzar una calificación de 1,030 puntos, en el WER 2025 World Championship Contest, celebrado este fin de semana en Shanghái, China.

La Final Mundial del World Educational Robot Contest (WER) se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2025 en el Centro Nacional de Exposiciones de Shanghái, consolidándose como una de las competencias de robótica educativa más importantes del mundo, con la participación de más de 20 mil estudiantes de 25 países, quienes avanzaron por etapas locales, nacionales y regionales hasta llegar a la WER Global Finals.

El campeonato reunió a los mejores equipos de robótica educativa del mundo, quienes enfrentaron un exigente desafío enfocado en la programación de un robot completamente autónomo, capaz de ejecutar tareas complejas sin intervención humana. La temática del certamen de este año fue “Self Driving Cars – Autonomous Mobility for All”, donde los robots simularon vehículos autónomos y debieron superar retos de navegación, toma de decisiones, precisión y accesibilidad.

El equipo ROBOCON está integrado por los estudiantes:

Ángel de Jesús Gutiérrez Aburto

Christopher José Belman Millán

Óscar Adolfo Sánchez Mesa

quienes contaron con el acompañamiento de su coach, Edgar Iván Hernández Rodríguez, demostrando un alto nivel de preparación técnica, pensamiento lógico, creatividad y trabajo colaborativo frente a equipos de diversos países.

Destacada participación mexicana

En esta edición del campeonato, México participó con nueve equipos en la categoría de bachillerato, compitiendo contra un total de 225 equipos, de los cuales 67 fueron internacionales y 158 provenientes de China.

En este exigente escenario, el equipo ROBOCON de CONALEP Silao obtuvo el 2.º lugar entre los 67 equipos internacionales de bachillerato.

Por su parte, el equipo ROBONAU, también del Plantel CONALEP Silao, alcanzó una destacada 7.ª posición mundial, confirmando el alto nivel competitivo de las y los estudiantes guanajuatenses.

Los equipos mexicanos compitieron contra representantes de países como China, Singapur, Malasia, Filipinas, Hong Kong, Macao, Taiwán, Vietnam, Arabia Saudita, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y México, entre otros.

Del triunfo nacional al pódium mundial

La participación del equipo ROBOCON en el mundial es resultado de su sobresaliente actuación en el Torneo Nacional de Robótica WER México 2025, realizado en el mes de octubre en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde el Plantel CONALEP Silao reafirmó el liderazgo de Guanajuato en robótica educativa, obteniendo el 1.º y 3.º lugar nacional en la categoría Máster, logrando el pase al campeonato mundial:

El 1.º lugar nacional fue para el equipo ROBONAU, con 1,180 puntos, integrado por Candy Saraí Guerrero Ramírez, Christian Uriel Muñoz Ramírez y Adán Manuel Mexicano Martínez.

El 3.º lugar nacional fue obtenido por el equipo ROBOCON, con 1,140 puntos, conformado por Ángel de Jesús Gutiérrez Aburto, Óscar Adolfo Sánchez Mesa y Christopher José Belman Millán.

Ambos equipos representaron con orgullo a CONALEP, a Guanajuato y a México en el escenario internacional.

Trayectoria de éxito internacional

Desde 2016, el Plantel CONALEP Silao se ha consolidado como un referente nacional e internacional en robótica educativa, con una destacada trayectoria que incluye: • 2.º Lugar Mundial en WER China 2018

1.er Lugar Mundial en WER China 2019

4.º Lugar Mundial en WER China 2023

1.er Lugar Mundial en WER China 2024

Asimismo, en 2025, los equipos de CONALEP Silao y Valle de Santiago fortalecieron el prestigio internacional de la institución al conquistar tres premios en el Torneo ROBORAVE Internacional 2025 en Egipto realizado en el mes de julio:

1.er Lugar en la categoría Fast Bot, con el equipo SPEEDMASTER (Silao).

• 2.º Lugar en Sumo Cup y Premio a la Mejor Solución, con el equipo CREATIBOTS (Valle de Santiago).