Estremecedor silencio en Old Trafford por la Reina Isabel; se escuchaba caer un alfiler

El Reino Unido está de luto ante la muerte de su figura más emblemática. Este jueves falleció la Reina Isabel II y las muestras de condolencias han sido numerosas en todos los ámbitos de la vida británica, incluido el futbol, ya que en Old Trafford se guardó un impresionante minuto de silencio previo al partido de la UEFA Europa League.

El único partido de relevancia que se disputó en Inglaterra este jueves fue el del Manchester United contra la Real Sociedad, esto un par de horas después de que se confirmara el deceso de la figura monárquica más importante del Siglo XX y XXI, ya que la Reina Isabel duró 70 años en el trono.

En su memoria, los más de 70 mil aficionados en Old Trafford quedaron en silencio por un minuto.

Las impactantes imágenes muestran a decenas de personas en llanto, otros con el rostro compungido y a los futbolistas abrazados en el centro del campo, incluido Cristiano Ronaldo, quien volvió a ser titular tras cuatro partidos con los Red Devils.

El partido terminó con victoria para la Real por la mínima diferencia con anotación de Brais Méndez al minuto 59; por el United, a Cristiano le anularon un gol de cabeza por fuera de juego y con esto se vio interrumpida la racha de cuatro victorias consecutivas que arrastraban de la Premier League.

​El deporte lamenta la muerte de Isabel II

El sensible fallecimiento de la Reina Isabel II generó reacciones en el deporte, pues tanto ligas, equipos, competencias y astros dedicaron mensajes de condolencias.

A través de las redes sociales, la Premier League y sus equipos lamentaron el deceso de Elizabeth Alexandra Mary, quien perdió la vida este jueves 8 de septiembre en el Castillo de Balmoral, localizado en Escocia.

I have been a great admirer of Queen Elizabeth II since the first time I saw her in person, in 1968, when she came to Brazil to witness our love for football and experienced the magic of a packed Maracanã.

Her deeds have marked generations. This legacy will last forever. pic.twitter.com/13xyilesGT

— Pelé (@Pele) September 8, 2022