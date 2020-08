“Estoy bien, sólo se llevaron mi bici y la canasta vacía”: #LadyTacosDeCanasta

Ciudad de México

El célebre personaje #LadyTacosdeCanasta de las redes sociales se ha viralizado luego de un enfrentamiento con la policía de la Ciudad de México quienes le tiraron su mercancía e intentaron quitarle su bicicleta.

Posteriormente lo siguieron por las calles principales pero alcanzó a huir. Más tarde un ciudadano le llevó hasta su domicilio su bicicleta, asegurándole que su canasta estaba bajo resguardo de otros ciudadanos.

Lady Tacos de Canasta realizó una transmisión desde su cuenta de Facebook Live, lo que le valió para que sus seguidores la apoyaran, En la grabación vemos su molestia con los elementos de la policía a quienes les reclama por el trato recibido.

Posted by Lady tacos de canasta on Thursday, August 20, 2020

Tengo que trabajar todos los días, no me espantó de esta situación, me pasó muchas veces, me da mucho coraje porque se llevaron mi bicicleta, mi canasta, me persiguieron para que les pagara una multa”.