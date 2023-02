“Este es mi mundo, a mí me gusta la lana fácil”: Lizbeth (Fichera)

Guanajuato.- Lizbeth -que no se llama realmente así- comenzó a laborar como “Fichera”, desde los 14 años de edad en un bar de León, hoy en día labora en una cantina ubicada en Silao.

“Mi madre fue fichera y mis tías también, ellas trabajaban en Romita y yo veía como trabajaban y como traían mucho dinero, entonces de ahí yo decidí desenvolverme en este ambiente, nomás acabé la primaria y me puse a trabajar”, explicó.

¿Qué es ser fichera?… Las ficheras son acompañantes y bailarinas que, a cambio de dinero, comparten un trago, una conversación o una pieza musical con una persona.

La silaoense explicó que desde muy niña le gustó ganar dinero y refirió que en este ambiente ha vivido cosas muy buenas y otras muy malas.

“Yo fui violada, me sacaron de un bar a punta de pistola y también he conocido a varias personas que han sido muy buenas gentes que me han querido sacar de aquí, pero no he querido, la verdad este es mi mundo a mí me gusta la lana fácil”, dijo.

Lizbeth mencionó que ella si se echa un bailecito con los clientes, toma con ellos, un cigarrito, platica y hasta ahí, destacó que jamás consume drogas con ellos, aunque algunas veces se lo pidan.

“Me han querido matar, me he agarrado a golpes con las chicas porque me vienen a buscar, porque yo no soy peleonera, pero tampoco soy manca, me he encontrado clientes que nada más quieren platicar y otros que por una cerveza nada más te quieren estar tocando todo el cuerpo y yo les digo oye ya cálmate”, relató.

La silaoense tiene tres hijos a los cuales ama grandemente y lamentablemente uno de sus hijos está desaparecido, hace más de tres años que no sabe nada de él y otro de ellos se encuentra en un anexo.

Lizbeth ha pasado una vida muy difícil, pero mencionó que no se queja de nada y le agradece a Dios las oportunidades que le ha dado de salir adelante.

“A mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, yo nací para esto y de aquí no me salgo que Dios bendiga a todos mis clientes que me han respetado y me han hecho sentir especial, esas personas no tienen precio”, finalizó.