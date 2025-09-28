PAN abandona modelos democráticos: Alcantar

Cuerámaro, Guanajuato.- “El Pan ha abandonado los modelos democráticos y se la ha quitado vida activa a la militancia” señaló el diputado panista Rolando Fortino Alcantar al hacer un balance sobre la jornada electoral que vivió el partido en la renovación de los comités municipales.

El panista señaló que mientras se sigan siguiendo estos modelos de abandono a la militancia y a la vida partidista, difícilmente podrán afrontar de manera adecuada la elección del 2027.

Alcantar fue enfático al mencionar que el PAN requiere regresar a sus orígenes y a la formación de ciudadanos que es la base de la doctrina panista, y dijo, que el reto para el 2027 es fortalecer las estructuras pues sin el recurso humano no saldrán avantes en las próximas elecciones.

“Si no hay participación ciudadana, si no hay vinculación con la ciudadanía, nos estamos dando un disparo en el pie” aseguró el panista.

Para terminar Rolando Fortino Alcantar dijo que hay tiempo para revertir está situación y que toca a las dirigencias nacionales, estatales y municipales establecer las estrategias para fomentar la vida interna del partido y fortalecer la vinculación con la sociedad.