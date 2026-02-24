Esposa del Secretario de Seguridad de Guanajuato dijo “hay vacío de Estado”

Guanajuato.- La esposa del Secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato y ex comisionada titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, público el día de los hechos violentos en Guanajuato que “cuando ante hechos de violencia la autoridad le pide a la población que no salga de casa, el mensaje es brutalmente claro: no sabe qué está ocurriendo ni qué va a ocurrir”.

No tiene información precisa.

No tiene inteligencia previa.

No tiene capacidad de anticipación.

Es ignorancia institucional.

Y cuando quien gobierna admite, aunque sea de forma implícita, que no entiende la dinámica del riesgo, está confesando incapacidad para gestionarlo.

La violencia no se combate encerrando a la ciudadanía.

Se combate con inteligencia, control territorial y certeza.

Porque mientras la autoridad improvisa, quienes realmente sufren son los que viven al día: el pequeño comercio, el trabajador informal, la familia que necesita abrir la cortina para comer.

Una ciudad desolada no es prevención.

Es vacío de Estado”.

La declaración de la ex funcionaria quien dejó renunció el 9 de septiembre del año 2024 del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, pudiera tener varios puntos de vista, debido a que no precisó si hablaba de Guanajuato o de otro estado.

En caso de que el comentario, fuera de Guanajuato, al parecer la crítica estaría dirigida tanto a la gobernadora, Libia Denisse García Muñoz Ledo y a su esposo Juan Mauro González Martínez encargado de la Secretaría de Seguridad y Paz.

“Hubo muchos boletines de prensa de alcaldes, de los propios gobernadores, pidiendo a los ciudadanos que no salieran a las calles. Pareciera una crítica en contra de su propio esposo, en contra de la propia gobernadora. Ojalá ella clarificara a quién se refería, porque en efecto en Guanajuato las autoridades locales solicitaron esto, que se replegaran los ciudadanos que no salían a las calles por precaución y esperando que no generaran ninguna afectación, que no sufrieran daño sobre sus personas”, dijo David Saucedo, experto en temas de seguridad.