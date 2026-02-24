Semana Santa: ¿Cuándo inicia y cuáles son las fechas clave?

Guanajuato.- Este 29 de marzo tendrá inicio una de las celebraciones religiosas más importantes para conmemorar el sacrificio de Jesús por la humanidad. Después del Miércoles de Ceniza que dio inicio a la Cuaresma este 18 de febrero, el próximo 29, Domingo de Ramos inaugura la Semana Santa, que concluye el 5 de abril, Domingo de Resurrección.

En este periodo, los fieles reflexionan acerca de los últimos días de Jesús en la tierra; su pasión, muerte y resurrección, siendo éstas las fechas importantes:

29 de marzo, Domingo de Ramos

30 de marzo, Lunes Santo

31 de marzo, Martes Santo

1 de abril, Miércoles Santo

2 de abril, Jueves Santo

3 de abril, Viernes Santo

4 de abril, Sábado Santo

5 de abril, Domingo de Resurrección

Previo al inicio de Semana Santa y para recordar el sufrimiento de la Virgen María por su hijo, el 27 de marzo será Viernes de Dolores. Guanajuato lo recibirá con el tradicional Día de las Flores, altares a la Virgen de Dolores y el agua de Dolores, que simboliza las lágrimas derramadas por la Vírgen.

Vacaciones de Semana Santa

Según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), desde el lunes 30 de marzo se suspenderán labores en el nivel básico. Hasta el 13 de abril los estudiantes volverán a las escuelas. Como cada año, serán dos semanas de asueto.