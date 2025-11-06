Espinoza Paz en la Feria de Cuerámaro 2025

Cuerámaro, Guanajuato.- En breve se llevará acabo la tradicional “Feria de Cuerámaro” que será del 12 al 16 de noviembre, en el centro de la Ciudad, festejando el 156 aniversario del municipio.

En esta ocasión se ha dado a conocer el cartel de artistas que desfilaran por el escenario del Teatro de Pueblo que se ubicará sobre la calle Venustiano Carranza en el corazón del municipio.

Para comenzar el encargado de abrir el telón del Teatro del pueblo será Memo Garza, acompañado de Los Terribles Del Norte y Grupo Legitimo, quienes se presentarán el día Miércoles 12; para el Jueves 13 harán su aparición El Grupo Ellos quienes alternaran con la agrupación Viento y Sol.

Para el viernes 14, hay que sacarle brillo a los zapatos para ir a bailar un “cumbión” con Los Ángeles de Charly, además de Los Potrillos del Bajío y la Banda Cariñosa; El sábado estará amenizado por Dany Campiranos, Vagón Chicano y Grupo Mojado.

Y para terminar con broche de oro este programa de feria se presentará el cantautor con más éxito en los últimos años, nada más y nada menos que Espinoza Paz.

Cabe mencionar que todos estos bailes no tendrán ningún costo, son totalmente gratuitos, así lo han informado las autoridades del municipio.