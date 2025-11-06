Empresas harineras “sí están aportando”: Claudia Sheinbaum

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se ha hablado con las empresas harineras como Minsa, Maseca y Cargill para que paguen a los agricultores un precio base más elevado por el maíz. En la mañanera de este jueves, comentó que “depende mucho del lugar, pero sí están aportando” gracias a un acuerdo con la Secretaría de Agricultura (SADER). Sin embargo, las protestas campesinas bloqueando instalaciones y carreteras contrasta con su información.

Sheinbaum reveló que se trata de una colaboración triple, en la que tanto el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y las empresas aportaran para satisfacer las exigencias de los productores. El apoyo de los 950 pesos, que se divide entre las instancias federal y estatal, es una parte que se complementará con el aumento del pago base que deberá cumplir el sector industrial.

Asimismo, informó que la próxima semana espera poder presentar un nuevo esquema de programa, además de los ya existentes (fertilizante gratuito, apoyo Bienestar y apoyo para siembra de árboles), se dará prioridad al maíz nativo.

Pese a ello, miles de agricultores siguen en la lucha, bloqueando algunos puntos de las carreteras en Sinaloa, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, e incluso, tapando entrada y salida de las empresas, mismas que, según la presidenta, SADER “sentó y se llegó a un acuerdo”.