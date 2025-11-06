Octubre cierra con casi 15 mil carpetas de investigación en Guanajuato

Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la justicia, la innovación y la atención ciudadana, al lograr resultados significativos durante el mes de octubre de 2025, en distintos ámbitos de su labor institucional.

En materia de procuración de justicia, la Fiscalía logró condenas firmes y ejemplares en casos de violencia contra las mujeres por razones de género, con sentencias de hasta casi medio siglo de prisión por feminicidios registrados en León y San Miguel de Allende. Cada investigación fue desarrollada con rigurosidad, perspectiva de género y sensibilidad humana, cerrando el paso a la impunidad y garantizando justicia para las víctimas y sus familias.

Además, la Fiscalía fue reconocida a nivel nacional en la 25ª edición de Netmedia por su proyecto “Rostros que no se olvidan”, herramienta tecnológica que utiliza inteligencia artificial para actualizar imágenes de personas desaparecidas y fortalecer las labores de búsqueda. Este desarrollo representa la unión entre la tecnología y el compromiso social.

Asimismo, a tres meses de la implementación de la Ventanilla Única de Atención en la Fiscalía Regional A de León, se han obtenido resultados tangibles en la mejora del servicio y la eficiencia administrativa, con una atención más ágil y humanista respaldada por llamadas de control de calidad que registran un 70% de satisfacción ciudadana. Este modelo, que será replicado en otras regiones del Estado a fin de seguir consolidando el compromiso institucional de ofrecer un servicio más eficiente, empático y cercano a la sociedad.

Resultados clave de octubre 2025

Durante octubre de 2025, los esfuerzos de la FGEG lograron avances significativos, destacando:

14,887 carpetas de investigación iniciadas

39,384 carpetas de investigación determinadas

1,555 carpetas judicializadas

1,001 personas vinculadas a proceso penal, de las cuales:

64 por homicidio doloso

Asimismo, se lograron 279 sentencias condenatorias, distribuidas de la siguiente manera:

250 en procedimiento abreviado

27 al llamado juicio oral

2 en sistema tradicional

o De las sentencias, 9 correspondieron a homicidio doloso

25 millones 738,605 pesos fueron recuperados en octubre a través de 1,925 acuerdos reparatorios, beneficiando a las víctimas con compensaciones económicas y recursos destinados a su reparación integral.

Además, la Fiscalía cumplió con 482 órdenes de aprehensión y ejecutó 318 cateos, demostrando un compromiso constante con la justicia y la paz social.