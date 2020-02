Escritora irapuatense triunfa en Madrid

Irapuato. Guanajuato.- Gabriela Bravo es una escritora irapuatense que está triunfando en Madrid. Nació el 3 de enero de 1994, estudió la licenciatura en comunicación y a la edad de 26 años es escritora de una colección de poesía.

La escritora cuenta que siempre se inclinó más por el lado de redacción y letras desde que estaba en la universidad y es por eso fue que realizó sus primeros pasos en medios de comunicación de la localidad.

Cuando cumplió 19 años decidió escribir un libro sin otro fin, solamente quería hacer un regalo para alguien muy especial.

“Elegí escribir poesía porque es una de los géneros más nobles y poderosos a la vez para expresar algo, yo en este caso hice este libro como un cuento en versos pues es una historia real; es mi historia, escribí esto cuando me encontraba lejos de mi pareja por eso el título “Aquello que te cuento mientras duermes” porque mientras yo escribía este libro mi pareja dormía por la diferencia de horarios que hay entre México y España.”

El libro comienza con un poema que se llama “Amantes anacrónicos” que habla de la diferencia que hay de edades, ciudades, tiempos, formas y que en algún momento de la vida esos amantes se encuentran y se quedan ahí para siempre.

La portada del libro es una imagen capturada por el fotógrafo Mexicano Jesús Cornejo uno de los profesionistas en este ramo que está logrando cosas muy grandes.

Es importante recalcar que una de las cosas más bonitas para cualquier persona que crea arte es ver sus obras compartidas para el mundo y en este caso el Ayuntamiento de Madrid tuvo una campaña el año pasado que se llamó “Verso al paso” la cual consistía en llenar todos los pasos peatonales de la ciudad con poesía y uno de los versos de esta talentosa Irapuatense está en una zona peatonal muy concurrida en Madrid.

La autora del libro “Aquello que te cuento mientras duermes” conto que por azares del destino estos versos llegaron a un músico y poeta español llamado Marwan, el cual lo leyó y quedo fascinado, ofreciéndole que tenía la oportunidad de publicar su obra en una de las editoriales de España más famosas que se llama “Valparaíso Ediciones” saliendo a la luz este libro en el año 2018 en España y posteriormente en México y ahora está a la venta en varias librerías o en la página web de la editorial.

“La poesía me desestreza y me hace sentir muy bien y me siento orgullosa y alegre de pertenecer a una editorial y generación de escritores que están haciendo un excelente trabajo.”

Gabriela se encuentra en Madrid y planea quedarse ahí durante unos años más pues tiene nuevos proyectos como escritora y trabajando como generadora de contenidos de un artista que se llama “Fon Román”.