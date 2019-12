Es aprobado con dificultades Presupuesto de Egresos 2020 en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- En la Trigésima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Salamanca, se suscitó una discusión previa a la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020, la cual fue sometida a votación por petición de la alcaldesa Beatríz Hernández con 7 votos a favor y 6 en contra en una primera ocasión, siendo que después del receso convocado, finalmente fue aprobado.

Posterior a las mesas de trabajo que habían solicitado para el análisis de la información recabada del presupuesto de egresos para el municipio de Salamanca de parte de los funcionarios públicos, dentro de la sesión, algunos regidores solicitaron mayor información en cuanto a algunas cuestiones.

El regidor de Morena, Armando Alonso Olivares solicitó a la alcaldesa le hicieran llegar los contratos referentes a maquinaria, servicios, vehículos, pues señaló que hubo una elevación de algunas partidas presupuestales en un documento modificado del día sábado, por lo que propuso analizar esos cambios para poder votar, a lo que la alcaldesa argumentó que dichos contratos estaban en el área de Transparencia y Jurídico y le negó tal petición y solamente le pidió a la secretaria someter a votación el dictamen del presupuesto.

Emilia Alejandra Verastegui de la Garma, regidora del PAN, comentó que así como se puede obtener acceso a Transparencia, también se podía realizar el análisis en la sesión, lo cual fue rechazado también por parte de la alcaldesa.

Derivado de la votación en esta primera ocasión, en la cual no fue aprobado el presupuesto, la alcaldesa comentó que se suprimirían ciertos beneficios, señalando las consecuencias de acuerdo a la Ley.

“Es decir, todas las peticiones que ustedes solicitaron y el aumento de sueldo no se va a dar, ni el tema de viáticos, de gasolina, congresos(…) así desafortunadamente los más afectados al no haber aprobado el presupuesto son los que menos ganan, a esos trabajadores se les tendrá que dar una explicación”. Expresó Beatríz Hernández.

Una vez dada esta declaración, Victor Hugo Rueda Olmos, regidor del PAN, se levantó molesto y abandonó la sesión argumentando que no había voluntad política de parte de la alcaldesa, que no había claridad en la información y afirmando que el presupuesto definitivo se lo enviaron a las 11 de la mañana, a lo que la alcaldesa refutó comentando que no era cierto y que eso no era un juego y que Salamanca no debía de quedar en el capricho de unos cuantos.

Sin mayores percances, por parte de la mayoría de los asistentes, fueron aprobados entre otros, los siguientes dictámenes:

De la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico relativo a la propuesta de cambio de área de donación del proyecto de Fraccionamiento Industrial

De la Comisión Municipal de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a la solicitud realizada por el Centro de Asistencia Social y Desarrollo Humano Rafael Campuzano A.C. y de la Casa del Migrante San Carlos Gorromeo en que solicitan se les siga apoyando con el apoyo mensual de 10 mil pesos a efecto de solventar los gastos básicos y mantenimiento de los albergues.

Finalizando con un asunto general, un reglamento para la Protección y Preservación del Medio Ambiente.

Finalmente aprobaron el Presupuesto de Egreso 2020

Una vez culminada esta primera parte, los integrantes del cabildo convocaron a un receso, para posteriormente retomar el tema del Presupuesto de Egreso 2020 reanudando la sesión, resultando aprobado ahora con sólo 2 votos en contra.

El regidor Victor Hugo Rueda resaltó la importancia de los intereses de Salamanca y sus habitantes en esta aprobación definitiva reconociendo la apertura al diálogo de la consecución de acuerdos mediante la claridad analizando responsablemente las grandes decisiones sin que fuera en vano su trabajo en las mesas con antelación.

La alcaldesa Beatríz Hernández finalizó con un mensaje de fin de año para sus compañeros destacando que todo lo que se realice se haga con transparencia.