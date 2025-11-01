“Éramos un país chingón…”MOLOTV critica a la 4T

México.- “Éramos un país chingón. Ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación. ¡Qué chinguen a su madre!”, dicen los integrantes de MOLOTOV durante la celebración de sus 30 años como agrupación, en el Palacio de los Deportes.

En el evento que tuvo la participación de 18 mil asistentes, los MOLOTOV, añadió Jay de la Cueva “Estamos aquí porque somos igual que ustedes, somos mexicanos y queremos este país, donde nacimos, donde lo cuidamos y aunque cada vez nos va un poco más mal, esta canción sigue diciendo lo mismo…”, luego de entonar la canción de frijolero que se la dedicaron al actual gobierno.

“Felicidades también a ustedes por aguantar 30 años. No fue fácil. A todos los que pidieron una canción en la radio, que compraron un disco, una playera, un boleto. Gracias a todos ustedes por hacernos grandes en esta fiesta de 30 años”, dijo Micky Huidobro.