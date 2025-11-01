Hay “pleito” entre funcionarios de San “Pancho” y Purísima del Rincón

Purísima del Rincón, Guanajuato.- El regidor Héctor Pérez de Purísima del Rincón, acusó que presuntamente el Director de Agua Potable de San Francisco del Rincón, municipio con el que comparten “frontera” que amenazó a trabajadores porque iban a realizar trabajos de agua potable en colonias que colindan.

“Nos vamos a quedar otra vez callados ante estas amenazas, quiero traer esta ilustración porque creo que ya no podemos permitir que nos vengan a ninguniar diálogo, mucho menos que nos vengan a malmodear a nuestro personal”, dijo el regidor.

Héctor Pérez, expresó que le notificaron que el director del SAPAP de San Francisco del Rincón Rogelio Lugo Olivares, presuntamente se puso de una manera muy agresiva tanto con el director Francisco Vázquez de director SAPAP de Purísima del Rincón como con el presidente del Consejo del Agua y los amenazó con denunciarlos incluso penalmente.

“Al quintero de este señor Lugo, pues dice que nosotros como municipio y como sistema se están metiendo en territorio que es de San Francisco. Pues la Colonia Ampliación del Carmen, parte del Barrial, incluso toda la zona norte de Pradera de Sotos, la Pradera, Calle de Sotos, San Pancho. No he tenido aún un acercamiento yo con el director Francisco, sin embargo, a mí se me hace muy preocupante que ellos nos quieran venir a imponer límites territoriales que ni siquiera están actualmente considerados”, dijo el regidor.

Héctor Pérez, mencionó que pedirá por la vía diplomática una reunión con el presidente municipal de San Francisco, con Antonio Marún, “porque no podemos permitir que un director de un sistema ajeno a nuestro municipio nos venga aquí a gritar en nuestras instalaciones y amenazar con que va a denunciar penalmente al sistema y al director”.

“Yo le hago un mensaje directo al director Lugo que no se equivoque, él no tiene ninguna autoridad en este municipio y mucho menos tiene la autoridad ni moral, ni política a nuestra gente. Un exhorto que vaya dirigido al Ayuntamiento de San Francisco del Rincón para que solicite y pongamos orden respecto a las amenazas de su directriz. Y en segundo término quiero hacer un exhorto al Congreso del Estado para denunciar estos delitos territoriales”, Héctor Pérez, regidor de Purísima del Rincón.