11 años de cárcel para dos hombres por secuestro y robo a taxista

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo sentencia de cárcel en contra de DIEGO EDUARDO “N” y HÉCTOR ISAÍ “N”, tras acreditar su responsabilidad penal en los delitos de robo y privación de la libertad agravada, cometidos en agravio de una persona en la ciudad de Irapuato.

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2022, aproximadamente a las 20:00 horas, cuando los sentenciados abordaron un vehículo de servicio público en la zona centro. Durante el trayecto, solicitaron al conductor trasladarlos a distintos puntos de la ciudad. Al llegar a las inmediaciones de una iglesia en el centro, los ahora sentenciados amagaron a la víctima, la pasaron a la parte trasera del vehículo y le robaron sus pertenencias.

Posteriormente, al circular sobre el Cuarto Cinturón Vial a la altura del bulevar Arandas, el ofendido logró abrir la puerta del automóvil y escapar para pedir ayuda, mientras los agresores continuaron su huida en el taxi robado. Minutos más tarde, fueron detenidos en posesión del vehículo, quedando a disposición del Ministerio Público.

Durante el proceso penal, esta Fiscalía presentó pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos antes descritos. Con base en dichas evidencias, la autoridad judicial dictó una sentencia condenatoria imponiéndoles una pena de 11 años y dos meses de prisión, además de la reparación del daño a favor de la víctima.