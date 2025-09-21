Venezuela realiza operaciones aéreas, navales y terrestres

México.- Con el nombre de ‘Caribe Soberano 200’ el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, informó que realizaron ejercicios militares que incluyen operaciones aéreas, navales y terrestres, involucran 12 navios de diferentes clases, 22 aeronaves y cerca de 20 embarcaciones todo ello tras la tensiones con los Estados Unidos.

Más de 2 mil 500 soldados participaron en las prácticas castrenses, en la isla caribeña de La Orchila, todo ello como parte de la “ofensiva” al destacamento de buques de guerra estadounidenses en la región.

Entre las aeronaves, fueron expuestos cazas Sukhoi Su-30 de fabricación rusa equipados con misiles antibuque de fabricación rusa, detallando que Venezuela posee versiones antibuque y antirradar de los misiles Kh-31 y opera un total de 21 cazas Su-30MK2.

El presidente estadounidense Donald Trump, informó que había atacado un total de tres embarcaciones en el Caribe, alegando que transportaban drogas desde Venezuela y que eran parte del llamado cartel de Los Soles.