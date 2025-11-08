Privan de la vida a hombre en Irapuato: capturan a responsables

Irapuato, Guanajuato.- Jesús Daniel, de 25 años falleció en la colonia 18 de Agosto en Irapuato, debido a un ataque armado. La policía municipal logró detener a los presuntos responsables, que respondieron a los nombres de Adriana Alexis y Carlos Ignacio.

El reporte de varios disparos, realizado por habitantes de la colonia, agilizó a las autoridades, que confirmaron a una persona sin vida en la calle D. D. F. Momentos más tarde, se informó la detención de los supuestos sicarios que habían huido en una motocicleta Italika blanca.

La zona fue acordonada y al lugar arribaron tanto personal de la fiscalía como elementos del servicio médico forense, que se encargarán de esclarecer la mecánica de los hechos y reunir pruebas para el proceso de vinculación y, posteriormente, la condena de los victimarios.