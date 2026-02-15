Rinde Secretaría de Cultura homenaje a José Alfredo Jiménez

Guanajuato, Guanajuato.- Con la presencia de Paloma Jiménez Gálvez, hija de José Alfredo Jiménez, la Secretaría de Cultura de Guanajuato rindió homenaje al compositor dolorense con motivo del centenario de su nacimiento. Lo hizo con un concierto donde participaron la soprano penjamense Carolina Herrera y la Banda de Música del Estado de Guanajuato.

El escenario fue Teatro Juárez, atiborrado y con gente que se quedó afuera, pues la entrada fue gratuita. El concierto empezó con calma y se convirtió en canto colectivo cuando la soprano bajó del escenario a conminar a recordar al festejado.

La Banda de Música del Estado, bajo la dirección de Adalberto Tovar, dio realce a una voz de soprano que trascendió los tonos académicos para imprimir un sello bravío.

Destacaron temas como “Si nos dejan”, “Paloma Querida”, “El Rey” y “Caminos de Guanajuato”-

El icónico escenario se llenó de canto y se honró la memoria de José Alfredo al tener en el palco de honor a Paloma, su hija, directora de la Casa Museo ubicada en Dolores Hidalgo y dedicada al cantautor. También es una de las más destacadas investigadoras de la obra del compositor.

La Banda de Música del Estado fue recientemente declarada Patrimonio Cultural Intangible del Estado, ha evolucionado bajo la dirección de Tovar desde 2021, consolidando su interpretación musical y conexión con el público. Esta distinción subraya su notoria contribución al desarrollo cultural de Guanajuato.

José Alfredo Jiménez, conocido por sus letras emotivas y profundas, ha dejado una huella imborrable en la música mexicana. Su legado continúa siendo un pilar del repertorio nacional, resonando a través de generaciones. Este homenaje no sólo honra su música, sino también la rica tradición cultural mexicana que representa.

La soprano Carolina Herrera Reyes es egresada de la Universidad de Guanajuato (UG) y ha tenido destacadas participaciones en funciones de ópera. Se le recuerda como parte del elenco del estreno en México de la ópera “Parsifal” de Richard Wagner, evento que contó con tres presentaciones en el Teatro del Bicentenario “Roberto Plasencia Saldaña” en la ciudad de León.

Herrera Reyes nació en Pénjamo, graduada de la Escuela de Música de la UG y ha desarrollado.

Paralelo a ello, la soprano forma parte de diversas agrupaciones musicales dedicadas a la ópera, tales como el Taller de Ópera de Sinaloa y el Estudio de Ópera del Oeste y del México Opera Studio que se encuentra en Monterrey.

El viernes 20 de febrero se repite el concierto en el Teatro del Bicentenario en León.