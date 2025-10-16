Entregan apoyos a los damnificados por inundaciones, en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- En un esfuerzo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, se realizó la entrega de muebles a las familias afectadas por las recientes inundaciones registradas en la comunidad de Ramales, en el municipio de Cuerámaro.

Durante el acto, el alcalde Humberto Hernández “Profe Beto” agradeció la visita y el apoyo de la Secretaría del Nuevo Comienzo, encabezada por Rosario Corona, quien acudió al municipio para coordinar la entrega de estos apoyos a los damnificados.

“Agradezco profundamente a la maestra Rosario Corona por su compromiso con las familias de Cuerámaro. Gracias a su visita y al trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, hoy muchas familias pueden comenzar a recuperar su hogar y su tranquilidad”, expresó el edil.

El apoyo forma parte de las acciones de atención a la población afectada por las lluvias, impulsadas por la administración municipal en colaboración con el Gobierno del Estado. Los muebles entregados permitirán que las familias damnificadas puedan restablecer condiciones dignas en sus viviendas y avanzar en su recuperación.

El alcalde también reconoció la sensibilidad y respaldo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como del equipo estatal que ha acompañado los trabajos de asistencia y reconstrucción.

“Mi reconocimiento y gratitud a la gobernadora Libia Dennise, a la maestra Rosario Corona y a todo su equipo por hacer posible esta importante entrega. En Cuerámaro seguiremos trabajando con responsabilidad y compromiso por el bienestar de nuestra gente”, subrayó el presidente municipal.

Con estas acciones, el municipio apoyó a las familias más vulnerables y garantizó que ningún ciudadano afectado por las lluvias quede sin respaldo.