Condumex ampliará su plantilla hasta alcanzar 1800 empleados

Manuel Doblado, Guanajuato.- La directora de desarrollo económico del gobierno municipal Cristina Barajas señaló que la empresa Condumex confirmó la expansión de su planta instalada recientemente en el municipio, lo que permitirá incrementar su oferta laboral de 1,200 a 1,800 empleos directos durante los próximos meses, además de alrededor de 300 empleos indirectos en servicios y comercios locales.

Barajas, destacó que esta expansión representa una de las inversiones más importantes en la historia reciente de Manuel Doblado, impulsando la generación de empleos bien remunerados y evitando que los habitantes tengan que trasladarse a otros municipios para trabajar.

“En un principio nos pidieron reunir 200 personas interesadas; hoy ya se habla de 1,200 empleos y la meta es llegar a 1,800. Condumex pretende expandirse aquí mismo, lo que traerá más oportunidades para los dobladenses”, señaló la funcionaria.

La directora explicó que el crecimiento de la empresa se traducirá en mayores beneficios económicos para las familias locales, ya que además de los empleos directos, se generará una importante derrama laboral en negocios de transporte, alimentación y servicios, que se estima en al menos 300 nuevas plazas indirectas.

Manuel Doblado, listo para aportar la mano de obra calificada

Barajas aseguró que el municipio cuenta con la capacidad laboral suficiente para cubrir las necesidades de Condumex, gracias a la experiencia de muchos habitantes que actualmente laboran en empresas de municipios vecinos.

“Tenemos la oportunidad de cubrir esta mano de obra, porque muchas personas viajan diariamente a otros municipios para trabajar en empleos similares. Ahora Condumex les ofrece la posibilidad de hacerlo aquí, cerca de sus hogares”, destacó.

Asimismo, la directora mencionó que el Ayuntamiento busca fortalecer la vinculación educativa con el Tecnológico de Purísima del Rincón, con el objetivo de abrir nuevas carreras técnicas relacionadas con la industria automotriz, rama en la que opera la empresa.

“Estamos abiertos a platicar con el Tecnológico para ampliar la oferta académica y que los jóvenes puedan formarse aquí y acceder a estas oportunidades laborales sin salir del municipio”, agregó.

Desarrollo con visión local

La instalación y expansión de Condumex en Manuel Doblado representa no solo una fuente de empleo, sino también un motor de crecimiento económico regional, que permitirá fortalecer las cadenas de proveeduría y atraer nuevas inversiones.

“Lo más importante es que las personas están convencidas y contentas con este nuevo empleo. No tienen que salir a otro lugar a buscar oportunidades: ya están aquí, en su municipio”, expresó la funcionaria.

Se espera que los 600 empleos adicionales se consoliden a inicios del próximo año, conforme la empresa amplíe sus operaciones en la nave industrial donde actualmente se ubica.

Con esta expansión, Condumex y Manuel Doblado fortalecen su alianza para detonar el desarrollo económico local, demostrando que el municipio tiene el talento, la infraestructura y la voluntad para crecer junto con la industria.