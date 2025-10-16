Se le viene el mundo encima a Gero Yebra: piden castigo por maltrato animal

Guanajuato, Guanajuato.- Además de las dos manifestaciones que animalistas han realizado en contra de Gerónimo Yebra, exfuncionario y operador político panista que fue exhibido al rematar a un gatito atacado por sus perros, el Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que realice “una investigación exhaustiva, oportuna y eficaz” y lo sancione.

Los hechos ocurrieron el 9 de octubre en el Barrio del Carrizo, municipio de Guanajuato, que derivaron en la muerte del felino de nombre “Gary”. Los perros del hombre atacaron al gatito en la vía pública, “Geros” lo levantó sólo para colgarlo en un alambre de púas, rematarlo a golpes con un palo y arrojar el cuerpo a una casa abandonada. Así lo consignan videos de seguridad de la zona.

En caso de encontrar elementos suficientes que acrediten la probable responsabilidad penal de Gerónimo Yebra o de cualquier otra persona involucrada, se ejercite acción penal por la comisión de los delitos contemplados en los artículos 297 y 298-b del Código Penal para el Estado de Guanajuato, asegurando que este caso no quede impune y siente un precedente contundente en materia de protección animal en la entidad, determinaron los diputados a propuesta de la morenista Miriam Reyes Carmona.

El pleno del Congreso Exhortó a. Samantha Smith Gutiérrez, presidenta municipal de Guanajuato, para que en el ejercicio de sus atribuciones coadyuve plenamente con la Fiscalía General del Estado en la investigación de los hechos, instruya a las áreas competentes del Ayuntamiento a su cargo para que realicen las gestiones necesarias tendientes a presentar la denuncia o querella correspondiente ante el Ministerio Público, en representación de los intereses del municipio y de la colectividad afectada por estos hechos de maltrato animal; impulse de manera prioritaria la reforma integral al Reglamento para la Protección Animal del Municipio de Guanajuato, a efecto de que se incorporen sanciones administrativas claras, proporcionales y efectivas para quienes incurran en actos de maltrato animal o incumplan con las obligaciones de cuidado, control y custodia de sus animales de compañía, subsanando así la omisión legislativa reconocida públicamente por el regidor Manuel Aguilar Romo; también que implemente programas municipales de educación y concientización sobre tenencia responsable de animales de compañía, bienestar animal y prevención del maltrato, dirigidos a la población en general y particularmente a niñas, niños y adolescentes.

Reyes Carmona describió los hechos y la panista diputada María Isabel Ortiz Mantilla manifestó que hace falta fortalecer el tema de los mecanismos de denuncias y la educación ambiental en la que se valore a los seres sintientes y se contemple la responsabilidad de cuidado animal. Comentó que desde la 66 Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato se tiene la prioridad de trabajar en materia de la protección animal.

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos.