Nombran a Rodolfo Cruz Nicolás como nuevo Comisario de Seguridad Pública en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El Sub Oficial Rodolfo Cruz Nicolás fue designado como nuevo Comisario de Seguridad Pública del municipio de Pénjamo, en un nombramiento realizado por la alcaldesa Yozajamby Molina.

Cruz Nicolás cuenta con una trayectoria en el ámbito de la seguridad pública. Su llegada al cargo representa un relevo estratégico en la corporación municipal, con la encomienda de fortalecer las acciones de prevención del delito y reforzar la operatividad policial en beneficio de las y los penjamenses.

El municipio no es ajeno para el ahora Comisario, ya que durante la administración encabezada por el expresidente Gregorio Mendoza también estuvo al frente de la seguridad pública municipal, experiencia que le permitió conocer de primera mano las necesidades y retos en materia de seguridad en la demarcación.

Con esta designación, el Gobierno Municipal busca dar continuidad a las estrategias de seguridad, apostando por la experiencia y el conocimiento del territorio para fortalecer la tranquilidad y el orden en Pénjamo.