Entrega San Miguel de Allende herramientas de trabajo y respaldo legal para impulsar el emprendimiento de las mujeres

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Como parte de una estrategia orientada a vincular los recursos públicos con las necesidades productivas de la población, el Gobierno Municipal entregó herramientas de trabajo a mujeres emprendedoras de diversas colonias y comunidades de la entidad.

La distribución de insumos se realizó a través del Instituto Municipal de Atención a la Mujer (IMAM), instancia ante la cual las beneficiarias gestionaron los equipos de acuerdo con las actividades comerciales y de servicios que desarrollan o buscan poner en marcha para generar ingresos y fortalecer la economía de sus hogares.

Durante la entrega, el presidente municipal, Mauricio Trejo, enfatizó que la relevancia de estas acciones radica en el impacto directo que generan en la vida cotidiana de las familias:

“No son apoyos grandes ni chiquitos, son apoyos necesarios y que se deben valorar”, señaló el edil.

Atención integral y acompañamiento legal

La política del municipio combina el fomento económico con un esquema de protección social. A través del IMAM, las sanmiguelenses en situación de vulnerabilidad o sin recursos para contratar servicios privados tienen acceso a orientación y acompañamiento jurídico profesional para resolver distintas problemáticas legales.

El alcalde explicó que este respaldo garantiza una atención integral que va más allá de la entrega de bienes materiales, asegurando orientación clara y seguimiento institucional en cada proceso.

Por su parte, Daniela Apoderado, beneficiaria de la comunidad de La Cieneguita y madre de dos hijos, destacó la utilidad del equipo recibido para consolidar su autonomía financiera:

“Ahora sí somos el sustento de nuestra familia. Esta herramienta que me están otorgando me sirve mucho, porque voy a ser dueña de mi propio negocio y voy a poder atender a mis hijos”, compartió.

El Gobierno Municipal informó que este esquema de trabajo continuará durante 2027 con el fortalecimiento de los servicios del IMAM y la asignación de recursos para ampliar las oportunidades productivas y la atención especializada para las mujeres en el municipio.