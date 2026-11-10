México.- “Andy, el que nos hace perder el tiempo eres tú”, así lo dijo Ricardo Salinas Pliego al contestarle los cuestionamientos a Andrés López Beltrán “Andy” hijo del ex presidente López Obrador.

A través de una serie de mensajes entre el empresario y el hijo de Andrés López Obrador sobre sus actividades económicas se han lanzado denuncias públicas.

Por un lado Andy negó cualquier comunicación con el empresario Amílcar Olán desde hace cuatro años,este último año que se le vuncula con actos de corrupción relacionado al huachicol fiscal, compra de medicamentos entre otros y le mandó un mensaje en un video al magnate Ricardo Salinas Pliego.

“No existe un solo audio en el que participe mi hermano. Y te reitero, no tengo socios, prestanombres o cómplices, como pretendes acusar sin ninguna prueba”, dijo el morenista a Salinas Pliego.

Al igual añadió que el viaje a Japón lo pagó con sus propios recursos y su aparición de su nombre en un expediente sobre huachicol fiscal es falso, de la misma manera la cancelación de su visado por parte de Estados Unidos no le han dado ninguna explicación acusando una motivación política detrás de la decisión.

Por su parte Ricardo Salinas Pliego dijo “Te explico: a diferencia de ti, mi trayectoria está a la vista de todos. Llevo más de 40 años trabajando, innovando, invirtiendo, arriesgando mi patrimonio y construyendo empresas que crean valor, generan miles de empleos y pagan muchísimos impuestos.

Y, a diferencia de ti, a mí sí me alcanza para entender que esto no es un pleito personal entre tú y yo.

Tú, tu padre, tus hermanos y tus amigos del Clan del Malestar son quienes tienen que rendirle cuentas a México. A México, no a mí: a millones de mexicanos.

Los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad sobre sus negocios al amparo del poder, sus corruptelas y la protección que reciben de las fiscalías, el SAT, Gobernación, el INE y los tribunales, e incluso del crimen organizado. Mientras tú partido destruye la democracia y busca censurar a quienes nos atrevemos a exhibirlos.

Tus videos no van a borrar las pruebas que han salido a la luz, Andy. Así que mejor dedícate a responder eso.

Por mi parte, yo seguiré trabajando, invirtiendo y defendiendo la libertad. Seguiré exigiendo que cada quien responda por sus actos, sin privilegios por su apellido ni protección desde el poder.

Que te quede muy claro: México está por encima de tu vanidad y tu miseria. Los mexicanos merecemos mucho más”.