Enfrentamiento entre FSPE y “delincuentes” deja detenidos y armas aseguradas

Valle de Santiago, Guanajuato.- El enfrentamiento de policías de las FSPE con civiles armados en la carretera federal 43 provocó una persecución que culminó a la altura de la comunidad de La Magdalena de Aráceo en Valle de Santiago. Al parecer, en el hecho se detuvieron personas con armamento y se aseguró una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de seguridad fueron recibidos a balazos en la comunidad Puerta de Andaracua, donde civiles se encontraban presuntamente sepultando al jóven que murió durante el enfrentamiento en el que las FSPE fueron emboscadas en la vialidad Yuriria-Valle de Santiago.

En el anterior ataque, dos uniformados y una persona sin vida fueron el resultado, sin embargo, hasta el momento se desconoce el saldo de heridos y posibles víctimas mortales en este segundo conflicto.