Enfrentamiento entre FSPE y “delincuentes” deja detenidos y armas aseguradas

Elementos de seguridad fueron presuntamente recibidos a balazos en la carretera Yuriria-Valle de Santiago, desatando una persecución entre comunidades de Valle de Santiago

Redacción Notus10 marzo, 2026
Imagen de Archivo

Valle de Santiago, Guanajuato.- El enfrentamiento de policías de las FSPE con civiles armados en la carretera federal 43 provocó una persecución que culminó a la altura de la comunidad de La Magdalena de Aráceo en Valle de Santiago. Al parecer, en el hecho se detuvieron personas con armamento y se aseguró una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de seguridad fueron recibidos a balazos en la comunidad Puerta de Andaracua, donde civiles se encontraban presuntamente sepultando al jóven que murió durante el enfrentamiento en el que las FSPE fueron emboscadas en la vialidad Yuriria-Valle de Santiago.

En el anterior ataque, dos uniformados y una persona sin vida fueron el resultado, sin embargo, hasta el momento se desconoce el saldo de heridos y posibles víctimas mortales en este segundo conflicto.

Redacción Notus10 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información