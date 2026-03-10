Conagua entrega concesiones de agua a productores de Abasolo e Irapuato

Irapuato/Abasolo, Guanajuato.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó la entrega de títulos de concesión en los municipios de Abasolo e Irapuato en Guanajuato, como parte de los esfuerzos por avanzar en el ordenamiento hídrico y brindar seguridad jurídica a los productores del Bajío.)

Estos documentos autorizan el uso de 109 millones de metros cúbicos de agua provenientes de ríos y presas (agua superficial) y 11 millones de metros cúbicos de agua extraída de pozos (agua subterránea) para el municipio de Abasolo. En el caso de Irapuato, se ampararon 46.5 millones de metros cúbicos de agua superficial y 6.8 millones de metros cúbicos de agua subterránea.

Con esta acción, enmarcada en la reciente reforma en materia de agua, se garantiza que los beneficiados cuenten con el respaldo legal necesario para el aprovechamiento sustentable del recurso.

Durante el evento, se destacó que la regularización de estos títulos no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta para incentivar al campo. Al contar con sus documentos vigentes, los productores pueden acceder a diversos programas federales y, de manera crucial, a subsidios en el costo de la energía eléctrica que oscilan entre el 75% y el 94%. Este apoyo es, en muchos casos, el factor determinante para la rentabilidad de los cultivos en la región.

El Director Local de Conagua en Guanajuato, Angel Ernesto Ortega Mata, llamó a los usuarios que tienen trámites pendientes o que aún no han iniciado su proceso de

regularización a acercarse a la institución y no esperen al vencimiento del plazo, fijado para el próximo 28 de abril.

“Contamos con la disponibilidad y el personal capacitado para apoyarlos en sus trámites. Invitamos a todos los productores a apegarse al Decreto de Facilidades Administrativas para poner en orden sus concesiones y asegurar el futuro de su actividad productiva”, destacó Ortega Mata.

Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el sector agrícola y la gestión eficiente del agua, impulsando la transparencia y el estado de derecho en beneficio de las familias productoras de Guanajuato.