Invertirán 3 millones para habilitar nuevo panteón en Manuel Doblado

Buscan abrir la primera sección y aliviar la falta de espacios en el cementerio municipal

Redacción Notus10 marzo, 2026

Manuel Doblado, Guanajuato.- El Presidente Municipal Ing. Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, señaló que se trabaja en el proyecto que resuelva el tema del Cementerio Municipal, por lo que afirmó que se cuentan con avances significativos.

“En este año se van a invertir 3 millones de pesos en una nueva etapa del nuevo panteón. Con esto se va a habilitar la primera sección y vamos a desahogar la situación de la falta de espacios en el cementerio”, indicó el Primer Edil.

Aunado a esto, mencionó que se contará con un panteón municipal y un panteón privado, lo que amplía la cobertura y ofrece a la población la decisión del espacio que dedicarán a sus seres queridos.

“Estamos preparando las condiciones para tener la certeza legal del terreno en donde se va a habilitar el nuevo panteón municipal; y por otro lado estamos llevando a cabo procedimientos de concesión para particulares para que también puedan ofrecer el servicio de panteones en nuestro municipio”, puntualizó el Alcalde.

Indicó que los procesos se van trabajando de manera simultánea para poder ofrecer alternativas a la ciudadanía y así dar cumplimiento a la solución del tema.

