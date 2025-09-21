CECyTEG realiza cuarta edición del CampaMente en San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Guanajuato.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) celebró con gran entusiasmo la cuarta edición del CampaMente en lo que va del 2025, reuniendo a 100 estudiantes de diversos Planteles en una jornada dedicada al fortalecimiento personal y colectivo.

Durante esta experiencia en San Miguel de Allende, las y los jóvenes participaron en dinámicas diseñadas para desarrollar habilidades socioemocionales, fomentar el trabajo en equipo y promover el liderazgo, todo en un entorno natural que favorece el aprendizaje vivencial y la conexión con su entorno.

El CampaMente forma parte del programa SaludableMente Joven y se realiza en colaboración con la Red de Jóvenes CECyTEG, consolidándose como una iniciativa clave en la estrategia educativa del Colegio. Este espacio busca enriquecer la formación integral de las y los estudiantes mediante actividades que trascienden el aula.

La Directora General del CECyTEG, Esther Angélica Medina Rivero, impulsa este tipo de acciones como parte del compromiso por transformar la educación en Guanajuato, siguiendo la instrucción de la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en favor de una juventud más preparada y consciente.

Con este tipo de iniciativas, CECyTEG reafirma su compromiso con el desarrollo de experiencias formativas que contribuyen a la construcción de una ciudadanía responsable, creativa y comprometida con su comunidad.