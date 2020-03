Encuestadores del INEGI, falsean información de censo en Irapuato

Irapuato, Guanajuato

Encuestadores del INEGI, marcaron casas como encuestadas del fraccionamiento Quinta Real, así como de zonas residenciales, sin tocar o en viviendas en la que viven extranjeros que sólo habitan espacios habitacionales por días.

A unos días de que comenzó el censo 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, personal que contrataron para que supuestamente realice y vaya casa por casa haciendo diversos cuestionamientos sobre las personas que habitan en ellas, al parecer solamente están llenando los documentos de manera falsa.

Vecinos de Quinta Real, denunciaron que vieron como llegaban los encuestadores, se ponían frente a las casas y solamente entraban en algunas para obtener datos, del resto presuntamente ni siquiera se fijaban si había personas o sabían que por ejemplo vivían japoneses o alemanes.

“Es una lástima que contraten a personas poco profesionales con su trabajo, porque no afectan un censo con respuestas falsas, sino a todo Guanajuato con información que ni siquiera existe; que van a decir de Guanajuato, que estamos bien, que somos más o menos, ni siquiera preguntaron, yo me quede esperando, sólo le pusieron un sello a mi puerta, pero no tocaron” dijo uno de los afectados.