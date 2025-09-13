Violencia en Pénjamo: comando armado ataca a 7 albañiles

Pénjamo, Guanajuato. – La mañana del sábado, en la cabecera municipal de Pénjamo, un ataque a balazos dejó como saldo dos personas sin vida y cinco más lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas, siete hombres en total, se encontraban laborando como albañiles en una obra de construcción ubicada sobre la avenida Norte, en los límites de las colonias El Beltrán y Los Conejitos, cuando fueron sorprendidos por un grupo de sujetos armados que disparó en su contra.

Tras la agresión, los atacantes huyeron del lugar, mientras que vecinos de la zona dieron aviso inmediato a los números de emergencia. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, así como paramédicos, quienes confirmaron que dos de los trabajadores ya no contaban con signos vitales.

Los cinco lesionados fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Pénjamo para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Las autoridades iniciaron un operativo en la zona y mantienen el área acordonada para permitir las labores periciales correspondientes. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación con el fin de esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.