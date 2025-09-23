Balacera en pleno centro de Celaya deja un “delincuente” muerto y federal lesionado

Celaya, Guanajuato.- Un elemento de la Guardia Nacional, resultó lesionado, un presunto delincuente asesinado y un detenido, tras un enfrentamiento en la zona centro de Celaya. La balacera ocurrió entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y un grupo armado en el centro de Celaya cuando había bastantes personas que transitaban por el lugar; varios celayenses entraron en pánico.

El enfrentamiento comenzó alrededor de las 7 de la noche, entre diversas calles de la zona centro y el jardín principal de Celaya, es decir, a un costado de la presidencia municipal comenzó una balacera.

Según el reporte de las autoridades municipales, elementos de la Guardia Nacional que realizaban un recorrido de patrullaje en el centro histórico de Celaya por la calle Ignacio Allende, fue vista una camioneta que al parecer viajaban hombres armados.



Los oficiales al pedirles que se detuvieran, estos se negaron y al tratar de escapar comenzó la balacera contra los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.

La refriega se extendió por el jardín principal y al llegar al cruce de las calles Álvaro Obregón y 5 de Mayo, uno de los supuestos delincuentes, fue alcanzado por las balas de los militares, siendo abatido, quedando sin vida dentro de la camioneta que viajaban, de la misma manera otro “sicario” resultó lesionado.

A la par un agente de la Guardia Nacional resultó herido por esquirlas de arma y otro de los presuntos delincuentes fue detenido, quedando bajo custodia policial y llevado a un hospital debido a sus lesiones.

Derivado de la balacera y por la zona en la que ocurrió, varias personas entraron en pánico, restaurantes fueron cerrados, así como distintos negocios también bajaron sus cortinas.

La zona, fue acordonada y cerrada varias cuadras alrededor, mientras era levantado el cuerpo de la víctima y se iniciaba una carpeta de investigación.