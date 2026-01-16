Hasta 14 años de prisión a secuestradores; atacaron a policías estatales en persecución en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, logró obtener sentencias condenatorias mediante procedimientos abreviados en contra de tres personas responsables de graves delitos que pusieron en riesgo la vida de una víctima y servidores públicos.

GUILLERMO DE JESÚS “N” fue sentenciado a 14 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos, privación de la libertad agravada y robo equiparado. Por su parte, JORGE MIGUEL “N” e IGNACIO “N” recibieron 12 años de prisión cada uno, al ser responsables de homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos y privación de la libertad agravada.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de julio de 2025, cuando alrededor de las 2:00 horas, los hoy sentenciados, armados y a bordo de una camioneta, arribaron a un domicilio ubicado en la colonia Expofresas, en la ciudad de Irapuato, de donde privaron de la libertad a un hombre, a quien subieron esposado al vehículo.

Durante su huida por el bulevar Solidaridad, fueron detectados por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes les marcaron el alto. Al hacer caso omiso, se inició una persecución que continuó sobre la carretera con rumbo a León. A la altura de la comunidad de El Copal, uno de los agresores disparó con un arma larga contra una patrulla, poniendo en grave riesgo la vida de los oficiales.

La persecución concluyó en la comunidad de Santa Teresa, en el municipio de Guanajuato capital, cuando los agresores perdieron el control de la camioneta y se impactaron contra la barda de un terreno baldío, siendo detenidos de inmediato por los policías estatales.

Al interior del vehículo fue localizado el hombre privado de la libertad, quien fue liberado sano y a salvo. Además, se aseguraron armas largas, cargadores, municiones, cartuchos y equipo táctico, todos de uso exclusivo del Ejército, así como la camioneta, la cual contaba con reporte de robo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, quien los presentó ante un juez. Tras calificarse como legal la detención y acreditarse la responsabilidad penal, se impuso la prisión preventiva y se dictaron las sentencias correspondientes.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato refrenda su compromiso con la legalidad, el combate frontal a la impunidad y la protección de la libertad y seguridad de las y los guanajuatenses.