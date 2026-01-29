Encuentran moneda de más de 200 años, en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- En la salida al poblado de San Isidro, fue localizada una moneda antigua de Abasolo que data del año 1819 y que al parecer perteneció a la que era la Hacienda de Cuitzeo de los Naranjos.

La moneda con una antigüedad de 207 años de haberse elaborado, muestra la inscripción de “Cuiceo” y apenas deje entrever el año en una de las caras, aunque hay que señalar que no era ni de oro, ni de plata, al parecer es una aleación de bronce, por lo que al parecer solamente pudo tener un uso para los que habitaban la hacienda.

La moneda actualmente se encuentra en el museo que se ubica en la cabecera municipal y forma parte de los objetos que resguardan en el municipio como parte de la identidad e historia que le ha dado rumbo a los abasolenses.