Encuentran moneda de más de 200 años, en Abasolo

En la salida al poblado de San Isidro, fue localizada una moneda antigua de Abasolo que data del año 1819

Esaú González Follow on X 29 enero, 2026

Abasolo, Guanajuato.- En la salida al poblado de San Isidro, fue localizada una moneda antigua de Abasolo que data del año 1819 y que al parecer perteneció a la que era la Hacienda de Cuitzeo de los Naranjos.

La moneda con una antigüedad de 207 años de haberse elaborado, muestra la inscripción de “Cuiceo” y apenas deje entrever el año en una de las caras, aunque hay que señalar que no era ni de oro, ni de plata, al parecer es una aleación de bronce, por lo que al parecer solamente pudo tener un uso para los que habitaban la hacienda.

La moneda actualmente se encuentra en el museo que se ubica en la cabecera municipal y forma parte de los objetos que resguardan en el municipio como parte de la identidad e historia que le ha dado rumbo a los abasolenses.

Esaú González Follow on X 29 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información