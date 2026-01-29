Colectivo reporta hallazgo de 3 mujeres sin vida en Juventino Rosas

Juventino Rosas, Guanajuato.- Las buscadoras de Luz y Justicia localizaron tres cuerpos femeninos este miércoles en la comunidad de La Tinaja, Juventino Rosas, además de restos óseos. El colectivo compartió algunas prendas y particularidades de los cuerpos con el fin de que puedan ser identificados, asimismo, el número de carpeta de investigación 10442/2026.

De acuerdo con los hallazgos de Luz y Justicia, los tatuajes de una de las mujeres se ubican en el brazo izquierdo, con la leyenda Ohana y las iniciales A L M, en la parte trasera, una mandala. Además de llevar una pulsera rosa con distintas figuras. En cuanto a su vestimenta, un brasier negro Adda Lingerie y una sudadera negra de terciopelo con gorro y la letra C son los elementos más trascendentes.

La segunda mujer lleva brackets como seña particular, tenis Adidas en color negro con franjas blancas, una camisa negra con una franja amarilla en la manga y un pantalón de mezclilla cuyo color no pudo ser determinado debido a las condiciones en las que se encontró.

La última mujer fue encontrada con un pantalón tipo pants color negro Under Armour, un calcetín blanco, un bóxer negro sin marca ni talla visible y un brasier negro en talla 38B.

En cuanto a los restos óseos, las buscadoras dieron a conocer que se trata de fragmentos de cráneo; húmero, correspondiente a la extremidad entre el codo y el hombro; y tibia y peroné, que se ubican en la parte inferior de la pierna.

De igual manera, prendas como tenis New Balance color blanco con negro en número 25 y un pants negro con leyenda en etiqueta Aeropostale forman parte del descubrimiento.