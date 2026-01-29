Ciclistas “ven como adorno” ciclovía en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- La ciclovía que se construyó en la salida de Manuel Doblado, hacía el pueblo mágico de Jalpa de Canovas, al parecer solamente es un adorno, porque la mayoría de los ciclistas, prefieren irse por la carretera y estar propensos a un accidente.

Estorban, inclusive abarcan poco más espacio de una persona porque van en parejas, así es como se ven a los “ciclistas” que practican dicho deporte y que en lugar de viajar por la ciclovía que les fue acondicionada, usan la carretera.

Hay que señalar que pese a la construcción de una red de ciclovías en la mancha urbana y especialmente en dicha salida o acceso al municipio; una gran cantidad de ciclistas al parecer les importa poco que puedan sufrir un accidente o bien propicien que los automovilistas se vayan deteniendo.