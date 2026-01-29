Ciclistas “ven como adorno” ciclovía en Manuel Doblado

La ciclovía que se construyó en la salida de Manuel Doblado, hacía el pueblo mágico de Jalpa de Canovas, al parecer solamente es un adorno

Esaú González Follow on X 29 enero, 2026

Manuel Doblado, Guanajuato.- La ciclovía que se construyó en la salida de Manuel Doblado, hacía el pueblo mágico de Jalpa de Canovas, al parecer solamente es un adorno, porque la mayoría de los ciclistas, prefieren irse por la carretera y estar propensos a un accidente.

Estorban, inclusive abarcan poco más espacio de una persona porque van en parejas, así es como se ven a los “ciclistas” que practican dicho deporte y que en lugar de viajar por la ciclovía que les fue acondicionada, usan la carretera.

Hay que señalar que pese a la construcción de una red de ciclovías en la mancha urbana y especialmente en dicha salida o acceso al municipio; una gran cantidad de ciclistas al parecer les importa poco que puedan sufrir un accidente o bien propicien que los automovilistas se vayan deteniendo.

Esaú González Follow on X 29 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información