Dictaminan propuesta de sueldos para titulares de alcaldías en 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Con el voto en contra de la bancada morenista, la Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobó el dictamen sobre la recomendación sobre los montos máximos de las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos de Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2026.

La propuesta de monto máximo es de 187 mil 143 pesos para la presidencia municipal del León; Atarjea tiene como tope 56 mil 141 pesos. Los municipios que en 2025 tuvieron un ingreso mayor al recomendado fueron Huanímaro, San Diego de la Unión, Pueblo Nuevo, Tierra Blanca y Silao. Los municipios que asignaron a sus alcaldes y regidores menos de lo recomendado fueron Cortazar, Salamanca, Celaya, San Felipe y San Miguel de Allende.

Gerardo Trujillo Flores, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, dijo que las asignaciones deben estar aprobados por los ayuntamientos a más tardar el 15 de octubre. Presentó un histórico de la remuneración recomendada para personas presidentas municipales y remarcó que han ido con la inercia del 4%; 19 municipios están por debajo de la recomendación y el resto por encima.

Aclaró que este año se irían por el 4% tomando como base la recomendación pasada y el siguiente se haría una revisión tomando como sustento el censo.

El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor señaló que, si bien era cierto que es una recomendación y no obligación, no acompañarían la propuesta, al considerar que se debe tomar en cuenta el marco normativo completo y precisar que no existe obligación legal de ajustar los salarios de los funcionarios municipales al igual que la inflación, ya que de por sí son elevados en la entidad.

Hizo una comparación entre lo que percibe la presidenta municipal de León y la presidenta de la República, y subrayó que es mucho mayor el de la primera pero menor su responsabilidad. Agregó que no se pueden incrementar salarios cuando en la entidad hay necesidades más urgentes.

En el apartado de asuntos generales, Ramos Sotomayor recordó el tema del uso de los recursos públicos para campañas internas de Acción Nacional en Irapuato, por lo que era necesario, remarcó, tener congruencia y hacer las revisiones correspondientes.

El también David Martínez Mendizábal lamentó la decisión que se tomó por parte de esta instancia legislativa en el tema de las remuneraciones. Resaltó que la población observa los privilegios con los que cuentan y que ese reclamo justo de la ciudadanía debería haberse atendido en la Comisión, ya que no había obligación de subirlos, por lo que llamó a todos los municipios a no incrementar sus salarios.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Angélica Casillas Martínez, Karol Jared González Márquez y María del Pilar Gómez Enríquez; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente) y Carlos Abraham Ramos Sotomayor. Además, los acompañó el congresista David Martínez Mendizábal y la legisladora María Eugenia García Oliveros.