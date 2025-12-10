Sin comentarios: omite Samantha declarar sobre la foto de su hijo “cazador”

Guanajuato, Guanajuato.- Por la mañana, las redes digitales celebraban que Gerónimo Yebra, excolaborador del clan Navarro-Smith, fue vinculado a proceso por haber provocado la muerte del gatito Gary. El que fue activista electoral a favor de Alejandro Navarro y Samantha Smith también fue objeto de comentario de la alcaldesa, quien el lunes reafirmó su postura de cero tolerancia hacia la violencia animal.

De esa manera se deshacía de un lastre que provocaba constantes críticas a su administración. Dos días después, otro escándalo: ahora su hijo, Saúl Navarro Smith, presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quedó envuelto en escándalo al hacerse pública una fotografía en la que aparece junto a su hermana y su padre, con dos venados muertos por cacería.

El hecho provocó que organizaciones animalistas exigieran la renuncia de Saúl, cuyo cargo es honorario.

Al respecto, abordada en el Centro de Convenciones, la presidencia municipal se remitió a decir que no emitiría postura alguna sobre el tema.

Saúl Navarro, que suele ser “ventaneado” en actos públicos, este día no apareció en actividad alguna.