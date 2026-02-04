Arranca en Trinidad de Temascatio programa “Miércoles Ciudadano en tu Comunidad”

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de transparencia y cercanía con la ciudadanía con el arranque del programa Miércoles Ciudadano en tu Comunidad, una evolución de las Brigadas ‘Con Unidad’, programa que arrancó en Trinidad de Temascatio.

Este programa tiene como objetivo principal eliminar barreras burocráticas y permitir que las y los habitantes de las comunidades dialoguen de manera directa con las y los titulares de las diferentes dependencias municipales.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, señaló que la prioridad de su Gobierno es escuchar de primera mano las necesidades de la gente para ofrecer soluciones ágiles y eficientes.

“Es una evolución; antes eran Brigadas con Unidad y ahora son Miércoles Ciudadanos en tu Comunidad. Cada 15 días estaremos visitando una comunidad o colonia, acercando los servicios directamente a las y los habitantes”, refirió.

Durante la jornada se instalaron módulos de atención de diversas áreas, entre ellas Registro Civil, donde se realizaron 12 matrimonios, así como DIF Municipal, Desarrollo Rural, Servicios Públicos, Secretaría de Seguridad Ciudadana, JAPAMI, INMIRA, Dirección de Salud y Desarrollo Económico.

Fabiola Estrada, habitante de la comunidad de Trinidad de Temascatio, agradeció a la Alcaldesa por tomar en cuenta a su comunidad y brindar servicios de manera gratuita.

El próximo Miércoles Ciudadano en tu Comunidad se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero en la comunidad de Malvas.