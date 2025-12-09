Reconocen a 74 trabajadores de la salud en el Hospital General de León

León, Guanajuato.- La Secretaría de Salud llevó a cabo el evento “Trayectorias que dejan huella” en el Hospital General de León, donde 74 profesionales de la salud fueron reconocidos por su destacada labor y hasta 60 años de servicio al bienestar de la población.

Durante la ceremonia, el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá, destacó la importancia del trabajo colectivo y el compromiso que cada persona trabajadora ha dedicado para fortalecer el servicio público en salud. Subrayó que la vocación y el esfuerzo diario de quienes integran esta institución son esenciales para brindar una atención humana y de calidad.

El evento contó con la presencia del Dr. Alfonso Delgado Vargas, Director General del Hospital General de León, y de Ma. de Jesús Torres Ramírez, Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 46, quienes compartieron mensajes de reconocimiento y gratitud hacia las y los homenajeados.

Como parte del programa, se presentó el video “Historias con rostro ISAPEG”, una producción que refleja el compromiso humano y profesional de quienes han forjado una trayectoria ejemplar dentro de la institución.

Posteriormente se realizó la primera entrega de medallas por 20 y 25 años de servicio, reconociendo la constancia, liderazgo y legado de trabajadoras y trabajadores que continúan inspirando a nuevas generaciones.

El evento incluyó además el conversatorio “Trayectorias de compromiso y vocación”, en el que tres representantes compartieron experiencias significativas sobre sus inicios, aprendizajes y el impacto humano de su labor en la atención a la comunidad.

Un momento especial de la ceremonia fue el homenaje a Marta Ramírez Jiménez, quien cumplió 60 años de servicio como enfermera general del Hospital General de León. Ingresó a la institución a los 14 años y es conocida cariñosamente como “Martina”. Su trayectoria fue destacada como un ejemplo extraordinario de dedicación, entrega y vocación.

El secretario de salud expresó un profundo agradecimiento a todas las personas homenajeadas por su esfuerzo, profesionalismo y compromiso con la salud pública, subrayando que cada trayectoria ha dejado una huella invaluable en la institución.

La ceremonia concluyó celebrando el legado y la contribución de quienes, con décadas de servicio, continúan fortaleciendo esta gran institución.