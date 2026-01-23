Trinca viaja a Tlaxcala para enfrentar su segundo juego de vista

Irapuato, Guanajuato.- El Club deportivo Irapuato enfrentará su segundo juego de visita en contra de los Coyotes de Tlaxcala, el próximo sábado en el estadio Tlahuicole, con tres retos importantes que enfrenta el “Borita” Alcantar, mejorar la defensa, contundencia en el ataque, además de blindar al equipo de los problemas extra cancha para que no afecten el accionar deportivo.

La Trinca busca traer de tierras tlaxcaltecas tres puntos que lo consoliden como uno de los equipos fuertes del campeonato, dado que hasta el momento el equipo irapuatense suma una victoria y una derrota es las dos primeras jornadas del clausura de la Liga de Expansión.

Así mismo, en estas dos jornadas el equipo mostro por un lado una defensa inoperante en el primer partido contra Venados en Yucatán, pero por el otro lado en el prime juego como local la delantera de la trinca se despacho con cuatro goles ante los Leones de Guadalajara, y componiendo en gran medida el accionar defensivo del equipo.

Por su parte los Coyotes de Tlaxcala acaban de presentar a su nuevo estratega Gustavo Leal quien tiene pocos días de trabajo con el equipo, el cual al igual que la Trinca perdió su primer juego en contra de Mineros de Zacatecas por un marcador de cuatro goles por uno, así mismo para la segunda jornada la jauría venció al Cancún FC por la mínima diferencia.

El próximo sábado Gustavo Leal hará su presentación en el banquillo de la jauría, mientras que en el club Irapuato lo hará el delantero Cristian Cruz, nuevo fichaje de los freseros y que buscará convertirse en una solución para el “Borita” Alcantar y potencializar la contundencia del club Irapuato.

En fin, el próximo sábado, veremos si la Trinca logra encaminarse y convertirse en un contendiente serio al título, además de ver si los problemas extra cancha del club no afectan el plano deportivo, además de afianzar la recuperación defensiva y de lograr una eficiencia mayor a la hora del ataque.