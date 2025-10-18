En pleno FIC, sin funcionar los semáforos de la glorieta Santa Fe

Al caos del tránsito vehicular de fin de semana en la capital, se le suma la falta de semáforos

Guanajuato, Guanajuato.- Al caos de tránsito vehicular que caracteriza al fin de semana cervantino, se agrega otro: no funcionan los semáforos de la glorieta Santa Fe.

Este fin se semana, locales y visitantes se encontraron con la sorpresa de que los semáforos del crucero más importante de la ciudad no funcionan.

Elementos de Tránsito del Estado se dedican a controlar el paso de vehículos, asunto que se complican porque hay una gran afluencia procedente de la caseta de la autopista debido a que es fin de semana del Festival Internacional Cervantino.

Así, señalan en las redes digitales: “en plena temporada de alto flujo vehicular y turístico, el tránsito se vuelve un caos: los conductores improvisan, los peatones se arriesgan y la autoridad, como suele ocurrir, brilla por su ausencia”.

Hasta el momento no se han reparado los semáforos y tampoco se han registrado accidentes.

