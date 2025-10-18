En pleno FIC, sin funcionar los semáforos de la glorieta Santa Fe

Guanajuato, Guanajuato.- Al caos de tránsito vehicular que caracteriza al fin de semana cervantino, se agrega otro: no funcionan los semáforos de la glorieta Santa Fe.

Este fin se semana, locales y visitantes se encontraron con la sorpresa de que los semáforos del crucero más importante de la ciudad no funcionan.

Elementos de Tránsito del Estado se dedican a controlar el paso de vehículos, asunto que se complican porque hay una gran afluencia procedente de la caseta de la autopista debido a que es fin de semana del Festival Internacional Cervantino.

Así, señalan en las redes digitales: “en plena temporada de alto flujo vehicular y turístico, el tránsito se vuelve un caos: los conductores improvisan, los peatones se arriesgan y la autoridad, como suele ocurrir, brilla por su ausencia”.

Hasta el momento no se han reparado los semáforos y tampoco se han registrado accidentes.