Comienza relanzamiento nacional del PAN

Asisten panistas de Guanajuato, entre ellos, el exgobernador Diego Sinhue y la actual gobernadora Libia Dennise Muñoz

18 octubre, 2025

Ciudad de México.- Con la participación de miles de ciudadanas, ciudadanos, militantes y simpatizantes, el Partido Acción Nacional llevó a cabo este sábado el relanzamiento nacional del PAN, en un evento histórico que reunió el poder, la fuerza y la convicción de la familia panista en todo el país.

Desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia, infinidad de voces azules caminaron unidas bajo un mismo propósito: reafirmar la identidad del mejor partido de México, renovar su visión y reconectar con la ciudadanía, dando inicio a una nueva era para el partido, la nación, los estados y los municipios.

El presidente del PAN estatal, Aldo Márquez Becerra, encabezó la delegación guanajuatense que se sumó con entusiasmo a la jornada nacional, destacando que la entidad camina al ritmo de esta nueva página de la historia albiazul.

“Desde Guanajuato nos sumamos con gusto y orgullo al relanzamiento del Partido Acción Nacional. Somos una sola colmena, una sola familia azul que trabaja con identidad, con valores y con el firme compromiso de seguir construyendo un estado y un país mejor. Homologamos esfuerzos y caminamos hacia un mismo rumbo: el de la esperanza y el bien común”, expresó Márquez.

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, destacó que este relanzamiento representa una renovación profunda del compromiso con la nación y un llamado a la unidad.

“Hoy comienza nuestro nuevo destino. Estamos aquí los que creemos en esta gran institución que ha cambiado al país. Este es el legado de hombres y mujeres que iniciaron una lucha que hoy ha de continuar”, afirmó Romero.

El relanzamiento del PAN simboliza una renovación de propósito y espíritu, reafirmando los valores que dieron origen al partido: la defensa de la patria, la justicia, la familia y la libertad.

Dentro de esta estrategia de relanzamiento destacan tres ejes centrales:

  • Redefinición de las causas, reviviendo el orgullo panista y empatía con la ciudadanía.
  • ⁠Cambios en los estatutos internos, para abrir el partido a una nueva etapa de participación, transparencia y democracia, incluyendo una actualización profunda en los procesos de afiliación y en las reglas para las candidaturas.
  • ⁠Una actualización de la identidad visual del PAN, con un logo renovado que refleje modernidad, cercanía y orgullo por su historia.

Con este acto, Acción Nacional vuelve a presentarse ante las y los ciudadanos como una alternativa seria, humana y comprometida con la verdad y con México.

