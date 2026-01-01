En Plaza de la Paz y barrio de Santa Fe despiden 2025 y reciben 2026 en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La gente “bonita y decente” celebró con la “qué bonita familia” presidencial la transición de 2025 a 2026 en la capital; la banda ruda lo hizo con caguama en mano mientras escuchaba la música sonidera que fondeaba el mensaje de Ángel Quesada, Santa Fe Klan, allá en la colonia que le da nombre al afamado rapero.

La presidenta municipal, Samantha Smith, al lado de su hijo, Saúl Navarro Smith, encabezó la celebración y coreó junto con miles de asistentes la tradicional cuenta regresiva.

Había locales y foráneos y el comercio del cada vez más gentrificado centro de la ciudad celebraba la “derrama económica,

El programa “Magia en Guanajuato. Tradición y sabores de invierno” inició con la participación del trovador Diego Medel, seguido de la Estudiantina Tuna Real de Valencia, que recordó las raíces universitarias de la ciudad. Posteriormente, el Mariachi Flores de mi Tierra llenó la plaza de música mexicana.

Minutos antes de la medianoche se llevó a cabo el protocolo oficial que dio paso a la pirotecnia que iluminó el cielo de Guanajuato justo al marcar las 00:00 horas. Ovaciones, gritos y abrazos y la fiesta siguió con Palomo, que puso a cantar y bailar a las y los asistentes en los primeros minutos del 2026.

Así, reza la información oficial, “Con una Plaza de la Paz llena de luz, música y esperanza, Guanajuato capital dijo adiós al 2025 y dio la bienvenida al 2026, celebrando juntos un nuevo comienzo”.

El otro Guanajuato

Sin pedirle permiso ni siquiera a su mamá, Ángel la armó en grande en su colonia. El sonido La Cumbita y el salsero cumbianguero Charly amenizaron a la banda que se aglutinó en la calle donde el rapero tiene su casa y negocio.

Las “caguas” abundaron y uno que olor olorcito a petate quemado, pa’ aguantar el frío, invadió el ambiente. A las doce en punto, Ángel subió al tapanco y dio su mensaje.

Dio gracias a Dios por los beneficios tenidos en 2025. Agradeció su papá y su mamá “por aguantarme todo el año”. También agradeció a los fans y a los integrantes de su equipo técnico.

Había también banda de Silao, León, a quienes dirigió un mensaje motivacional:

“Cumplan sus sueños perros, porque todo se puede y gocen la vida porque no nos vamos a llevar nada el día que nos lleve la muerte”.

Remató con caguama en alto:

“Échenle ganas pónganle huevos, perseverancia, humildad y respeto, que todo se les cumpla. ¡Salud!”.

Tras el grito de “¡arriba la caguama, cabrones, feliz año, cabrooooones!”, siguió la fiesta hasta el amanecer.

Mucha cruda, pero saldo blanco, en los dos festejos.