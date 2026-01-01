Arde el SABES de la Sauceda, primer incendio del año

Guanajuato, Guanajuato.- En lo que es el primer incendio del año, el fuego destruyó un aula y afectó a otra al arder el plantel del bachillerato SABES ubicado en la comunidad de La Sauceda.

El Heroico Cuerpo de Bomberos reporta que el siniestro fue registrado a las tres de la madrugada de este 1 de enero de 2026. Al lugar fue desplazada la motobomba 8801, con personal a cargo Bombero Daniel Valtierra y el maquinista Capitán Carlos Ruiz.

Los tragahumo debieron romper las cerraduras para apagar el incendio, mismo que fue controlado en unos minutos. Luego removieron el material consumido, mobiliario, papel y materiales educativos.

Una de las aulas quedó completamente afectada y una más fue consumida con 50% de afectación.

No se reportan personas lesionadas en este incendio.