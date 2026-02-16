En Plaza Cibeles los “perrhijos” abundan

Irapuato, Guanajuato.- Plaza Cibeles de Irapuato cuenta con un reglamento llamado “DOG FRIENDLY” o Perro Amigable para todas aquellas personas que quieren llevar a pasear a sus “perrijos”. El fenómeno de los llamados perrhijos es la de darle la misma importancia y vinculación emocional que se tiene por un hijo.

El concepto perrhijo o gathijo, es un término relativamente reciente, el cual significa que se ve y se trata a un animal de compañía, como parte de la familia, con el mismo nivel de importancia y vinculación emocional que se tiene por un hijo.

En Irapuato Plaza Cibeles desde algunos años ha “adoptado” que lleguen esos perrhijo o gathijo a pasear con sus “padres humanos” en toda la plaza, cuando anteriormente se les llamaba mascotas y no eran de una manera tan exponencial parte de la familia.

Según el reglamento de Plaza Cibeles para DOG FRIENDLY incluye que los perrhijos vayan con correa, en brazos o incluso los puedan llevar en una carriola, es decir, como si fueran unos bebés humanos.

Reglamento:

Asegúrate de que tu perro lleve siempre collar y placa de identificación.

Mantén a tu perro con correa, en brazos o en carriola, siempre bajo supervisión de un adulto.

Solo se permite la entrada a perros vacunados, desparasitados y mayores de 4 meses.

No permitimos la entrada de perras en celo o perros enfermos.

Perros de talla mediana a grande (de 15kg o más) el tutor debe portar siempre consigo un bozal para su perro y usarlo en caso de necesidad o si la plaza lo considera pertinente.

No toleramos la violencia física y/o verbal hacia los perros o tutores.

Es tu obligación utilizar las estaciones de limpieza proporcionadas para limpiar, recoger y desechar adecuadamente la pipí y popó de tu perro.

Para garantizar la seguridad de tu perro, evita las escaleras eléctricas y prefiere llevarlo en brazos o usar los elevadores disponibles.

No dejes a tu perro solo o atado en áreas comunes. Evita dejarlo en el auto encerrado, ya que se dará aviso a las autoridades.

Prohibida la venta de animales en las instalaciones y alrededores.

Pide permiso antes de interactuar con otros perros.

Identifica a tu perro con colores para su mejor comprensión:

Verde: Amigable.

Amarillo: Nervioso o ansioso.

Blanco: Con discapacidades.

Azul: Perros de servicio.

Rojo: Precaución, agresivo con otros perros o humanos. Si tu perro pertenece a esta categoría, no se le permite el acceso a plaza.

Consejos

Tu perro debe llegar limpio y cepillado.

Evitar correas retráctiles o mayores de 3 metros.

Tu perro debe estar entrenado y debe ser amigable.

Evita ladridos excesivos, retírate a un área más despejada.

Considera las necesidades de tu perro en días con temperaturas extremas.

Conoce las salidas de emergencia y centros veterinarios cercanos.

Lleva comederos y bebederos para tu perro.

Sigue las instrucciones del personal de la plaza y reporta cualquier incidente.

Este reglamento se alinea con los reglamentos y leyes de tenencia responsable de animales de compañía del Municipio de Irapuato y el Estado de Guanajuato.