En Plaza Cibeles los “perrhijos” abundan

Algunas personas llevan a sus perrhijos a pasear y al parecer les dan la misma importancia y vinculación emocional que se tiene por un hijo; pueden llevarlos en carriolas

Redacción Notus16 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Plaza Cibeles de Irapuato cuenta con un reglamento llamado “DOG FRIENDLY” o Perro Amigable para todas aquellas personas que quieren llevar a pasear a sus “perrijos”. El fenómeno de los llamados perrhijos es la de darle la misma importancia y vinculación emocional que se tiene por un hijo.

El concepto perrhijo o gathijo, es un término relativamente reciente, el cual significa que se ve y se trata a un animal de compañía, como parte de la familia, con el mismo nivel de importancia y vinculación emocional que se tiene por un hijo.

En Irapuato Plaza Cibeles desde algunos años ha “adoptado” que lleguen esos perrhijo o gathijo a pasear con sus “padres humanos” en toda la plaza, cuando anteriormente se les llamaba mascotas y no eran de una manera tan exponencial parte de la familia.

Según el reglamento de Plaza Cibeles para DOG FRIENDLY incluye que los perrhijos vayan con correa, en brazos o incluso los puedan llevar en una carriola, es decir, como si fueran unos bebés humanos.

Reglamento:

  • Asegúrate de que tu perro lleve siempre collar y placa de identificación.
  • Mantén a tu perro con correa, en brazos o en carriola, siempre bajo supervisión de un adulto.
  • Solo se permite la entrada a perros vacunados, desparasitados y mayores de 4 meses.
  • No permitimos la entrada de perras en celo o perros enfermos.
  • Perros de talla mediana a grande (de 15kg o más) el tutor debe portar siempre consigo un bozal para su perro y usarlo en caso de necesidad o si la plaza lo considera pertinente.
  • No toleramos la violencia física y/o verbal hacia los perros o tutores.
  • Es tu obligación utilizar las estaciones de limpieza proporcionadas para limpiar, recoger y desechar adecuadamente la pipí y popó de tu perro.
  • Para garantizar la seguridad de tu perro, evita las escaleras eléctricas y prefiere llevarlo en brazos o usar los elevadores disponibles.
  • No dejes a tu perro solo o atado en áreas comunes. Evita dejarlo en el auto encerrado, ya que se dará aviso a las autoridades.
  • Prohibida la venta de animales en las instalaciones y alrededores.
  • Pide permiso antes de interactuar con otros perros.

Identifica a tu perro con colores para su mejor comprensión:

  • Verde: Amigable.
  • Amarillo: Nervioso o ansioso.
  • Blanco: Con discapacidades.
  • Azul: Perros de servicio.
  • Rojo: Precaución, agresivo con otros perros o humanos. Si tu perro pertenece a esta categoría, no se le permite el acceso a plaza.

Consejos

  • Tu perro debe llegar limpio y cepillado.
  • Evitar correas retráctiles o mayores de 3 metros.
  • Tu perro debe estar entrenado y debe ser amigable.
  • Evita ladridos excesivos, retírate a un área más despejada.
  • Considera las necesidades de tu perro en días con temperaturas extremas.
  • Conoce las salidas de emergencia y centros veterinarios cercanos.
  • Lleva comederos y bebederos para tu perro.
  • Sigue las instrucciones del personal de la plaza y reporta cualquier incidente.

Este reglamento se alinea con los reglamentos y leyes de tenencia responsable de animales de compañía del Municipio de Irapuato y el Estado de Guanajuato.

